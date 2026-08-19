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La selección chilena de hockey logró su primer punto en el Mundial de Bélgica y Países Bajos 2026 al igualar 4-4 en un intenso partido ante Australia en el marco de la tercera y última fecha del Grupo A.
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