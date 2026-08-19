Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.9°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

El intenso empate que protagonizó Chile ante Australia en el Mundial de Hockey Césped

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La selección chilena de hockey logró su primer punto en el Mundial de Bélgica y Países Bajos 2026 al igualar 4-4 en un intenso partido ante Australia en el marco de la tercera y última fecha del Grupo A.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados