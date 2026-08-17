Las Diablas cayeron ante Japón y complicaron su sueño de avanzar en el Mundial de Hockey
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Se complicó el sueño de las Diablas de seguir avanzando en el Mundial de Hockey que se disputa en Países Bajos y Bélgica luego de caer por 3-0 ante Japón en un duelo que era clave ganar.
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