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Angulo y Plata desnivelaron en el triunfo de Ecuador ante Alemania

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Ecuador se impuso 2-1 frente al combinado de Alemania este jueves, por la última fecha del Grupo E, gracias a las anotaciones de Nilson Angulo y Gonzalo Plata.

Este triunfo histórico permite que el equipo de Sebastián Beccacece sume cuatro puntos y asegure su presencia en la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con este marcador, la escuadra sudamericana avanza como uno de los mejores terceros de la competición, superando las dudas generadas en sus presentaciones previas ante Costa de Marfil y Curazao.

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