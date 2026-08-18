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Estudiantes hizo valer su jerarquía en la Copa Libertadores y, ante una Universidad Católica llena de suplentes, se impuso por 0-3 en el Claro Arena durante la revancha de octavos. Con esto, el elenco argentino logró avanzar a cuartos de final donde se medirá ante Rosario Central o Corinthians.
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