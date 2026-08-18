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La formación de Coquimbo Unido para enfrentar a Platense por el pasaje a cuartos en la Libertadores

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Esta es la posible formación de Coquimbo Unido para enfrentar a Platense este miércoles, desde las 18:00 horas en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

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