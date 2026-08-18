El portacontenedores Tampa Triumph, de la clase New Panamax y operado por la naviera taiwanesa Evergreen arribó a Valparaíso, poniendo a prueba la respuesta del puerto chileno ante el atraque de una nave de 365,9 metros de eslora (largo) y 51,2 metros de manga (ancho), y capaz de transportar 14.000 TEUs.

El terminal TPS estimó que la recalada implica una operación aproximada de 2 mil movimientos de embarque y desembarque de contenedores durante 4 turnos.

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