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Sistema frontal deja anegamientos y daños en Antofagasta

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Las lluvias dejaron calles anegadas, problemas de tránsito, cortes de suministro eléctrico y viviendas afectadas en Antofagasta. El municipio suspendió las clases, habilitó albergues y mantiene vigilancia sobre los sectores de mayor riesgo ante la continuidad del sistema frontal.

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