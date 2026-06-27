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Cabo Verde festejó con todo en Houston tras histórica clasificación en el Mundial

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Cabo Verde celebró eufóricamente en Houston la histórica clasificación a dieciseisavos de final tras igualar 0-0 ante Arabia Saudita en el cierre del Grupo H. El elenco africano se enfrentará a Argentina en la siguiente fase.

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