Canadá tuvo un emotivo festejo tras la goleada a Catar y la lesión de Koné
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Con círculo y una charla sobre la cancha, Canadá festejó su histórico 6-0 ante Catar por la segunda fecha del Mundial 2026, teniendo en mente la salud del volante Ismael Koné tras su grave lesión durante la segunda etapa del encuentro.
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