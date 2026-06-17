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Cristiano Ronaldo desentonó en su debut por el Mundial

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El delantero Cristiano Ronaldo desentonó en su debut por el Mundial con un empate 1-1 ante RD Congo, donde no registró tiros al arco.

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