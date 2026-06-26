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Irak se despidió del Mundial 2026 sin puntos y goleado por Senegal

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La selección de Irak falló en la misión de conseguir sus primeros puntos mundialistas en la historia y seguir con vida en la edición 2026, pues sufrió una dura goleada de 5-0 a manos de Senegal que dejó al conjunto asiático en el fondo del Grupo I.

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