Los resultados de este viernes 26 de junio en la Copa del Mundo 2026
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Sigue acá los partidos de este viernes y escucha la transmisión de Cooperativa Deportes.
Viernes 26 de junio
Grupo I
- Noruega vs. Francia, 15:00 horas. Gillete Stadium, Foxborough. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.
- Senegal vs. Irak, 15:00 horas. Toronto Stadium, Toronto. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
Grupo H
- Uruguay vs. España, 20:00 horas. Estadio Akron, Guadalajara. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita, 20:00 horas. Houston Stadium, Houston. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
Grupo G
- Egipto vs. Irán, 23:00 horas. Lumen Field, Seattle. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
- Nueva Zelanda vs. Bélgica, 23:00 horas. BC Place, Vancouver. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
09:51 - | ... además del crucial compromiso de Uruguay y España.
09:47 - | En Cooperativa Deportes tendremos transmisión de dos encuentros: Noruega-Francia, con el choque de Haaland y Mbappé...
09:39 - | Revisa la cartelera de TV para la intensa jornada de este viernes.