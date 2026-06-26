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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Los resultados de este viernes 26 de junio en la Copa del Mundo 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Sigue acá los partidos de este viernes y escucha la transmisión de Cooperativa Deportes.

Viernes 26 de junio

Grupo I

- Noruega vs. Francia, 15:00 horas. Gillete Stadium, Foxborough. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

- Senegal vs. Irak, 15:00 horas. Toronto Stadium, Toronto. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Grupo H

- Uruguay vs. España, 20:00 horas. Estadio Akron, Guadalajara. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

- Cabo Verde vs. Arabia Saudita, 20:00 horas. Houston Stadium, Houston. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Grupo G

- Egipto vs. Irán, 23:00 horas. Lumen Field, Seattle. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

- Nueva Zelanda vs. Bélgica, 23:00 horas. BC Place, Vancouver. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl 

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