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El universo de "One Piece" desembarca en el museo de cera de París

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El mundo de "One Piece" creado por Eiichiro Oda, uno de los mangas más exitosos del mundo, se tomó el museo de cera de París, llamado Museo Grévin, donde se instaló una decena de estatuas a tamaño real de los Sombrero de Paja, la tripulación protagonista de la obra. Se trata de los primeros personajes salidos de un cómic japonés en ser expuestos en el Grévin, donde estarán acompañados de alrededor de 250 estatuas de personalidades emblemáticas y estrellas de la cultura francesa e internacional, detalló el museo en un comunicado. La confección de las estatuas necesitó de varios meses de trabajo y fue realizada en Japón, bajo la supervisión tanto del museo como de Toei Animation.

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