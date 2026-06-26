El universo de "One Piece" desembarca en el museo de cera de París
Publicado:
Fotos Destacadas
El día después de los dos terremotos en Venezuela
Suecia sufrió susto en pleno entrenamiento por fallida demolición en Texas
Los Cóndores presentaron camiseta para disputar la Nations Cup
Fotos Recientes
El universo de "One Piece" desembarca en el museo de cera de París
Mundial 2026: Turquía le quitó el invicto a Estados Unidos en Los Angeles
La deslucida igualdad que dejó satisfechos a Paraguay y Australia en el Mundial
El mundo de "One Piece" creado por Eiichiro Oda, uno de los mangas más exitosos del mundo, se tomó el museo de cera de París, llamado Museo Grévin, donde se instaló una decena de estatuas a tamaño real de los Sombrero de Paja, la tripulación protagonista de la obra. Se trata de los primeros personajes salidos de un cómic japonés en ser expuestos en el Grévin, donde estarán acompañados de alrededor de 250 estatuas de personalidades emblemáticas y estrellas de la cultura francesa e internacional, detalló el museo en un comunicado. La confección de las estatuas necesitó de varios meses de trabajo y fue realizada en Japón, bajo la supervisión tanto del museo como de Toei Animation.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados