Países Bajos conquistó el Grupo F del Mundial 2026 gracias a un triunfo de 3-1 sobre Túnez en la última fecha. Aquel resultado emparejó a los neerlandeses con Marruecos para los dieciseisavos de final: Jugarán el lunes 29 de junio a las 21:00 horas (01:00 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO