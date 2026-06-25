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El triunfo que citó a Países Bajos con Marruecos para los dieciseisavos del Mundial

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Países Bajos conquistó el Grupo F del Mundial 2026 gracias a un triunfo de 3-1 sobre Túnez en la última fecha. Aquel resultado emparejó a los neerlandeses con Marruecos para los dieciseisavos de final: Jugarán el lunes 29 de junio a las 21:00 horas (01:00 GMT).

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