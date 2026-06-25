Los resultados de este jueves 25 de junio en la Copa del Mundo 2026
Sigue los partidos en directo, las noticias y las reacciones en Cooperativa.cl
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Sigue acá los partidos de este miércoles y escucha la transmisión de Cooperativa Deportes.
Grupo E
Grupo F
Grupo D
08:20 - | Y habrá doble jornada puesto que también estaremos con el duelo entre Paraguay y Australia
08:20 - | Cooperativa Deportes dice presente en el Mundial con la transmisión del duelo entre Alemania y Ecuador
08:19 - | Revisa la agenda televisiva para este jueves 25 de junio
08:19 - | Ecuador se juega la vida ante Alemania
Ecuador buscará un triunfo inédito ante Alemania en el crucial cierre del Grupo E #CooperativaMundial https://t.co/K5Yj7Nckvx pic.twitter.com/khtFEjaLYs— Cooperativa (@Cooperativa) June 25, 2026
08:18 - | Revisa la previa del duelo entre Paraguay y Australia
Paraguay choca con Australia en un cara a cara por el pase a 16avos del Mundial #CooperativaMundial https://t.co/maTXn3xy8S pic.twitter.com/J8uRjQwG0v— Cooperativa (@Cooperativa) June 25, 2026