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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Los resultados de este jueves 25 de junio en la Copa del Mundo 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Sigue acá los partidos de este miércoles y escucha la transmisión de Cooperativa Deportes.

Grupo E

  • Curazao vs. Costa de Marfil. A las 16:00 horas. Lincoln Financial Field, Filadelfia. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
  • Ecuador vs. Alemania. A las 16:00 horas. Meadowlands Stadium, East Rutherford. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Grupo F

  • Japón vs. Suecia. A las 19:00 horas. AT&T Stadium, Arlington. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
  • Túnez vs. Países Bajos. A las 19:00 horas. Arrowhead Stadium, Kansas City. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Grupo D

  • Paraguay vs. Australia. A las 22:00 horas. Levi's Stadium, Santa Clara. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
  • Turquía vs. Estados Unidos. A las 22:00 horas. SoFi Stadium, Inglewood. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

 

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