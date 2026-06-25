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Japón y Suecia empataron 1-1 en el AT&T Stadium de Arlington este jueves por la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026.
Este resultado garantizó la permanencia de ambos conjuntos en el torneo: los nipones avanzaron como segundos de su zona y se medirán ante Brasil, mientras que el cuadro escandinavo logró su boleto como uno de los mejores terceros de la competición.
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