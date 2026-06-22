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Erling Haaland volvió a brillar en el triunfo de Noruega sobre Senegal en Nueva Jersey

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Erling Haaland brilló este lunes al anotar un doblete en el triunfo de Noruega por 3-2 sobre Senegal en Nueva Jersey, en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. El otro tanto nórdico fue de Marcus Pedersen, y los descuentos africanos fueron de Ismaila Sarr.

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