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Mbappé y Dembele lideraron la victoria de Francia ante Irak en Filadelfia

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Kylian Mbappé y Ousmane Dembele lideraron la victoria 3-0 de Francia ante Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia al anotar los goles del encuentro valido por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

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