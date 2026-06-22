Mbappé y Dembele lideraron la victoria de Francia ante Irak en Filadelfia
Publicado:
Fotos Destacadas
"Colosal": Medios argentinos se rindieron ante doblete y récord de Messi
"Cariño" de Infantino por Messi se tomó los memes de la jornada histórica del astro argentino
Metro debutó las puertas de andén en la Línea 1: estación San Pablo
Fotos Recientes
Mbappé y Dembele lideraron la victoria de Francia ante Irak en Filadelfia
La oncena de la UC para visitar a Everton en la Copa Chile
La formación de Colombia para enfrentar a RD del Congo en el Mundial 2026
Kylian Mbappé y Ousmane Dembele lideraron la victoria 3-0 de Francia ante Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia al anotar los goles del encuentro valido por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados