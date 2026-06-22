La oncena de la UC para visitar a Everton en la Copa Chile
Publicado:
Fotos Destacadas
"Cariño" de Infantino por Messi se tomó los memes de la jornada histórica del astro argentino
Metro debutó las puertas de andén en la Línea 1: estación San Pablo
Primer lunes del invierno: Santiago tuvo una mañana bajo cero
Fotos Recientes
La oncena de la UC para visitar a Everton en la Copa Chile
La formación de Colombia para enfrentar a RD del Congo en el Mundial 2026
Lionel Messi marcó una nueva jornada histórica en la Copa del Mundo 2026
Esta es la formación de Universidad Católica para visitar a Everton este martes en Viña del Mar, desde las 20:30 horas en Sausalito, en un duelo pendiente de la primera fecha del Grupo B de la Copa Chile.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados