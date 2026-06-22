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La oncena de la UC para visitar a Everton en la Copa Chile

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Esta es la formación de Universidad Católica para visitar a Everton este martes en Viña del Mar, desde las 20:30 horas en Sausalito, en un duelo pendiente de la primera fecha del Grupo B de la Copa Chile.

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