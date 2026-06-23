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Ghana resistió el asedio de Inglaterra y mantuvo su opción en el Mundial

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La selección de Ghana frenó este martes a Inglaterra con un empate 0-0 que mantiene a ambos cerca de la clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con cuatro puntos, con el equipo británico por delante por la mejor diferencia de goles general y al frente de la tabla en el Grupo L.

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