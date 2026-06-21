Gracias a Salah: Egipto obtuvo ante la Nueva Zelanda su primer triunfo en un Mundial
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Mohamed Salah comandó la remontada de Egipto por 1-3 ante Nueva Zelanda en Vancouver. El histórico jugador de Liverpool permitió el primer festejo del cuadro africano en una cita planetaria después de cuatro participaciones y nueve compromisos disputados.
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