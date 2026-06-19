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La formación de Colo Colo para su debut en Copa Chile ante Deportes Recoleta

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Esta es la formación de Colo Colo, que debutará este sábado a las 17:30 horas por el Grupo E de la Copa Chile ante Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura.

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