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Después de jornadas marcadas por la situación de Fernando Gago, quien debió ser internado por molestias cardiovasculares, la Universidad de Chile dirigida interinamente por Fabricio Coloccini respondió a esto con goleada 4-1 ante Santiago Wanderers en su debut por el Grupo D en la Copa Chile, festejando en el Nacional.
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