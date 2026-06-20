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La agónica celebración de Alemania ante Costa de Marfil

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Alemania sobrevivió al vértigo de Costa de Marfil y evitó la decepción gracias a Deniz Undav, quien en el minuto 94 firmó el 2-1 que reforzó la autoridad alemana en el grupo E del Mundial 2026.

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