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La celebración de Brasil ante Escocia para conquistar el Grupo C en el Mundial

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Con un doblete de Vinícius, un gol de Matheus Cunha y el debut de Neymar en el último cuarto de hora, Brasil goleó por 3-0 a Escocia en la última fecha grupal del Mundial 2026; resultado que le permitió a la "Canarinha" terminar como ganador del Grupo C.

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