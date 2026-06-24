La celebración de Brasil ante Escocia para conquistar el Grupo C en el Mundial
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La celebración de Brasil ante Escocia para conquistar el Grupo C en el Mundial
Con un doblete de Vinícius, un gol de Matheus Cunha y el debut de Neymar en el último cuarto de hora, Brasil goleó por 3-0 a Escocia en la última fecha grupal del Mundial 2026; resultado que le permitió a la "Canarinha" terminar como ganador del Grupo C.
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