Universidad de Concepción no consiguió levantar cabeza en la Liga de Primera, sumando su sexto partido sin conocer de victorias tras caer 2-0 ante Deportes La Serena en el Estadio "Ester Roa", complicándose en la lucha por mantener la categoría al ubicarse decimocuarto con 19 puntos, solo dos más que Cobresal, cuadro que ocupa la primera plaza del descenso en el certamen.

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