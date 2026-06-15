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Este martes a las 15:00 horas, Francia se mide ante Senegal en su debut en el Mundial 2026 en el MetLife Stadium. Esta será la probable formación de los "galos" para enfrentarse ante los africanos.
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