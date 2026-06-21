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Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal lideraron la goleada de España ante Arabia Saudita en Atlanta

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Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal lideraron la goleada 4-0 de España ante Arabia Saudita en el Mercedes-Benz Stadium al anotar los goles en el encuentro valido por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El otro tanto fue de Hassan Al Tambakti en contra.

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