Real Madrid retomó el rosa para su tercera equipación
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Real Madrid presentó este miércoles la tercera equipación para la temporada 2026-2027, que será rosa, un color que ya vistió para sus segundas equipaciones en la temporada 2014-2015 o en la 2020-2021, marcada por la pandemia de la Covid-19.
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