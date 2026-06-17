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La formación de U. de Chile para recibir a O'Higgins en duelo postergado de la Liga de Primera

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Esta es la formación de Universidad de Chile, afectada por varias bajas, que enfrentará este jueves a O'Higgins en el Estadio Nacional a las 20:00 por la fecha 13 de la Liga de Primera, duelo aplazado debido a la participación del cuadro rancaguino en la Copa Sudamericana.

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