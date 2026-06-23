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Mundial 2026: La desazón de Jordania y el festejo de Argelia en Santa Clara

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Jordania quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder por 2-1 ante Argelia en Santa Clara, faltando una fecha para el término del Grupo J. Al Rashdan abrió la cuenta para los asiáticos, pero Bembouali y Gouiri lo dieron vuelta para los africanos.

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