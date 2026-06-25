Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago8.9°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Nicolas Pépé lideró con un doblete la victoria de Costa de Marfil ante Curazao en Filadelfia

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Nicolas Pépé lideró con un doblete la vcitoria 2-0 de Costa de Marfil sobre Curazao en el Lincoln Financial Field de Filadelfia por la tercera fecha en la fase del grupos del Mundial 2026 y el pase a dieciseisavos de final.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados