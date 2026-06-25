Nicolas Pépé lideró con un doblete la victoria de Costa de Marfil ante Curazao en Filadelfia
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Nicolas Pépé lideró con un doblete la vcitoria 2-0 de Costa de Marfil sobre Curazao en el Lincoln Financial Field de Filadelfia por la tercera fecha en la fase del grupos del Mundial 2026 y el pase a dieciseisavos de final.
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