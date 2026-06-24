A pesar de no haber logrado el resultado esperado ante su público en Vancouver, Canadá selló este miércoles un hito sin precedentes: por primera vez en su trayectoria mundialista, el cuadro de la hoja de maple accede a la ronda de dieciseisavos de final.

Aunque la derrota ante Suiza por 1-2 empañó la celebración en el BC Place, el objetivo principal de superar la fase de grupos se cumplió, dejando a los helvéticos como punteros del sector.

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