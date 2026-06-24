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Bosnia-Herzegovina venció por 3-1 a Catar en el Lumen Field de Seattle por la última jornada del Grupo B y finalizó en el tercer puesto de la zona. Además, mantuvo sus chances de avanzar a dieciseisavos de final a la espera de todos los resultados de la fecha. Por otro lado, el elenco asiático cerró su participación como colista con tan solo una unidad.
Los goles para los balcánicos fueron obra de Kerim Alajbegovic (28'), Sultan Al Brake (en contra, 33') y Ermin Mehmic (79'), mientras que el conjunto catarí descontó con un tanto de Hassan Al-Haydos (41')
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