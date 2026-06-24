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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Los resultados de este miércoles 24 de junio en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Sigue acá los partidos de este miércoles

Grupo B

  • Bosnia-Herzegovina vs. Catar. 15:00 horas. Lumen Field, Seattle. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
  • Suiza vs. Canadá. 15:00 horas. BC Place, Vancouver. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Grupo C

  • Escocia vs. Brasil. 18:00 horas. Hard Rock Stadium, Miami. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
  • Marruecos vs. Haití. 18:00 horas. Mercedes Benz Stadium. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Grupo A

  • República Checa vs. México. 21:00 horas. Estadio Banorte, Ciudad de México. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur. 21:00 horas. Estadio BBVA, Monterrey. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

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09:04 - | El ministro de Deportes y Juventud de Catar y el futbolista catarí Asim Madibo visitaron en Vancouver al canadiense Ismaël Koné, hospitalizado tras sufrir una fractura en la pierna izquierda provocada por una entrada su rival en el partido que enfrentó a ambas selecciones en el Mundial 2026.

09:04 - | Jeremy Doku, extremo de la selección de Bélgica, se reincorporó a su equipo en el Mundial 2026 en Seattle tras viajar a Londres para asistir al nacimiento de su primer hijo

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