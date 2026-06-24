09:04 - | El ministro de Deportes y Juventud de Catar y el futbolista catarí Asim Madibo visitaron en Vancouver al canadiense Ismaël Koné, hospitalizado tras sufrir una fractura en la pierna izquierda provocada por una entrada su rival en el partido que enfrentó a ambas selecciones en el Mundial 2026.

09:04 - | Jeremy Doku, extremo de la selección de Bélgica, se reincorporó a su equipo en el Mundial 2026 en Seattle tras viajar a Londres para asistir al nacimiento de su primer hijo

08:39 - | Mira los detalles del duelo que jugarán Suiza y Canadá Suiza y Canadá definirán el liderato del Grupo B en el Mundial #CooperativaMundial https://t.co/GtFBjlO2K2 pic.twitter.com/pc84GEcG1W — Cooperativa (@Cooperativa) June 24, 2026

08:35 - | Mira los detalles del partido que protagonizarán México y Estados Unidos México se mide con República Checa en busca de mantener su paso perfecto en el Mundial #CooperativaMundial https://t.co/dgCcYcN4wu pic.twitter.com/318EZNV2Sr — Cooperativa (@Cooperativa) June 24, 2026