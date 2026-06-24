Los resultados de este miércoles 24 de junio en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026
Sigue los partidos en directo, las noticias y las reacciones en Cooperativa.cl
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Sigue acá los partidos de este miércoles
Grupo B
Grupo C
Grupo A
09:04 - | El ministro de Deportes y Juventud de Catar y el futbolista catarí Asim Madibo visitaron en Vancouver al canadiense Ismaël Koné, hospitalizado tras sufrir una fractura en la pierna izquierda provocada por una entrada su rival en el partido que enfrentó a ambas selecciones en el Mundial 2026.
09:04 - | Jeremy Doku, extremo de la selección de Bélgica, se reincorporó a su equipo en el Mundial 2026 en Seattle tras viajar a Londres para asistir al nacimiento de su primer hijo
08:39 - | Mira los detalles del duelo que jugarán Suiza y Canadá
Suiza y Canadá definirán el liderato del Grupo B en el Mundial #CooperativaMundial https://t.co/GtFBjlO2K2 pic.twitter.com/pc84GEcG1W— Cooperativa (@Cooperativa) June 24, 2026
08:39 - | Y luego el partido entre México y República Checa
08:38 - | Y en Cooperativa Deportes vamos con jornada doble: Primero tendremos Escocia vs. Brasil
08:36 - | Mira la agenda televisiva para este miércoles en la Copa del Mundo
08:35 - | Mira los detalles del partido que protagonizarán México y Estados Unidos
México se mide con República Checa en busca de mantener su paso perfecto en el Mundial #CooperativaMundial https://t.co/dgCcYcN4wu pic.twitter.com/318EZNV2Sr— Cooperativa (@Cooperativa) June 24, 2026
08:33 - | Revisa la previa del duelo entre Brasil y Escocia
Brasil y Escocia se enfrentan en una "final" por el pase a dieciseisavos del Mundial #CooperativaMundial https://t.co/3mDjt859gT pic.twitter.com/rcQyk0uWJI— Cooperativa (@Cooperativa) June 24, 2026