El jugador viral Tim Payne se despidió del Mundial 2026 junto a Nueva Zelanda, tras caer goleados 5-1 ante Bélgica en el BC Place de Vancouver, en la última fecha del Grupo G. Los goles para el conjunto europeo fueron de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Alexis Saelemaekers y un doblete de Leandro Trossard; Elijah Just marcó el descuento para los "All Whites".

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