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Lamine Yamal celebró el título mundial con su hermano Keyne

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El jugador Lamine Yamal, parte del plantel de España, vivió una especial ceremonia de premiación tras ganar el título del Mundial 2026 en la final a Argentina y celebró junto a su familia, entre ellos su hermano Keyne, de tres años.

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