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Las celebridades que asistieron a la final del Mundial entre España y Argentina

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Este domingo, distintas celebridades asistieron a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, entre las que se encuentran Donald Trump, Claudia Sheinbaum, Tom Cruise, Sergio Ramos, entre otros.

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