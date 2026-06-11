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Familias de desaparecidos en México desafían cerco del Mundial a horas de la inauguración

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Miles de manifestantes fueron contenidos este miércoles por la noche por un fuerte operativo policial cuando intentaban avanzar hacia el Estadio Azteca, donde en unas horas se celebrará la inauguración del Mundial 2026, en busca de visibilizar la situación que enfrenta el país con más de 133.000 personas desaparecidas.

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