Familias de desaparecidos en México desafían cerco del Mundial a horas de la inauguración
Publicado:
Fotos Destacadas
Familias de desaparecidos en México desafían cerco del Mundial a horas de la inauguración
Santiago enfrentó una fría jornada de jueves mundialero
De 1930 a 2026: Los balones utilizados en la historia de los Mundiales
Fotos Recientes
Familias de desaparecidos en México desafían cerco del Mundial a horas de la inauguración
La selección de Colombia se instaló en Guadalajara en medio de un festivo ambiente
Santiago enfrentó una fría jornada de jueves mundialero
Miles de manifestantes fueron contenidos este miércoles por la noche por un fuerte operativo policial cuando intentaban avanzar hacia el Estadio Azteca, donde en unas horas se celebrará la inauguración del Mundial 2026, en busca de visibilizar la situación que enfrenta el país con más de 133.000 personas desaparecidas.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados