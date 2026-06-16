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Naiel Aguilera, la nueva "madrina" de Paraguay en el Mundial 2026

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La paraguaya Naiel - Daniela- Aguilera se convirtió en una de las revelaciones del Mundial 2026, convirtiéndose en la nueva "madrina" de la albirroja, tras viralizarse sus imágenes alentando a su selección.

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