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Carabineros copó estaciones de la Línea 1 del Metro

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Decenas de carabineros llegaron a primera hora de este miércoles esta la Línea 1 del Metro, desplegando un operativo de copamiento en diversas estaciones, como República, en una acción que lideró el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Los policías hicieron controles de identidad, los que en su gran mayoría contaron con la colaboración ciudadana, aunque en algunos casos se debió reducir a quienes se resistieron, por tener órdenes pendientes o ser protagonistas de faltas o delitos.

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