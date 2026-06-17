Desconocidos mutilaron estatua de José Artigas ubicada en plena Alameda
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En un nuevo episodio de violencia contra el patrimonio público en el corazón de Santiago, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, denunció la vandalización al monumento a José Artigas.
La obra, situada en el bandejón central de la Alameda, frente a la Torre Entel, fue blanco de un ataque que no solo incluyó rayados, sino también la amputación de partes de la pieza.
Este acto de vandalismo ha generado una fuerte reacción por parte del gobierno regional, que ve en estos hechos un retroceso en los esfuerzos por recuperar el espacio público y la seguridad en el eje principal de la capital.
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