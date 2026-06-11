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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó ir al Fan Fest en el Zócalo, la Plaza de la Constitución en la capital, en medio de la tensión por las protestas de los profesores, y acudió a otro punto para los hinchas, en la alcaldía "Gustavo A. Madero", para presenciar el duelo inaugural que disputó la selección azteca contra Sudáfrica en el Mundial 2026.
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