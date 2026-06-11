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Sheinbaum evitó el Zócalo y vio el duelo inaugural del Mundial 2026 en otro Fan Fest

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó ir al Fan Fest en el Zócalo, la Plaza de la Constitución en la capital, en medio de la tensión por las protestas de los profesores, y acudió a otro punto para los hinchas, en la alcaldía "Gustavo A. Madero", para presenciar el duelo inaugural que disputó la selección azteca contra Sudáfrica en el Mundial 2026.

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