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La tristeza de Paraguay tras quedar eliminado del Mundial 2026 ante Francia

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Los jugadores de Paraguay no ocultaron su tristeza al quedar eliminados del Mundial 2026 en octavos de final tras caer 1-0 ante Francia en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El único gol del encuentro fue anotado por Kylian Mbappé de penal.

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