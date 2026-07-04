La tristeza de Paraguay tras quedar eliminado del Mundial 2026 ante Francia
Publicado:
Fotos Destacadas
Velorio de Fernando Kliche: Colegas y familiares despiden al querido actor
La oncena de Noruega para el duelo ante Brasil por octavos del Mundial 2026
Canadá cayó ante Marruecos y se convirtió en el primer anfitrión eliminado del Mundial
Fotos Recientes
La tristeza de Paraguay tras quedar eliminado del Mundial 2026 ante Francia
La Esmeralda participa en actos del 4 de julio en Nueva York
Velorio de Fernando Kliche: Colegas y familiares despiden al querido actor
Los jugadores de Paraguay no ocultaron su tristeza al quedar eliminados del Mundial 2026 en octavos de final tras caer 1-0 ante Francia en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El único gol del encuentro fue anotado por Kylian Mbappé de penal.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados