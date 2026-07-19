[PERFIL] Lionel Messi, la leyenda de seis mundiales que hizo historia con su tercera final

Lionel Messi, figura histórica de todos los tiempos, culminó su sexta -y probablemente última- participación en Copas del Mundo este domingo, con el adiós a un torneo 2026 que añadió una medalla de plata a su enorme legado, en lo más alto del Olimpo del fútbol.

De campeón sub 20 al debut en Alemania 2006

Tras dar sus primeros pases en el equipo estelar de FC Barcelona y liderar a la Albiceleste en otras categorías juveniles, Lionel Messi conquistó con 18 años el Mundial sub 20 de Países Bajos 2005, con una Bota y Balón de Oro que rápidamente lo asentaron en el seleccionado argentino adulto.

Pese a que apenas disputó un puñado de partidos, Messi se ganó un puesto en el plantel de José Néstor Pekerman para la cita en Alemania 2006, aunque con la misión de remar desde atrás.

El debut mundialista del, entonces, "19" llegó en la segunda fecha grupal, ante Serbia y Montenegro el 16 de junio. El estreno fue iluminado: Entró a los 75', dio una asistencia tres minutos después y anotó para cerrar el 6-0 definitivo en los 88'.

Posteriormente fue titular en la tercera jornada con un 0-0 ante Países Bajos y entró ante México en octavos de final, con un gol anulado. Aquel torneo terminó con una icónica suplencia de Messi en la eliminación en cuartos a manos del anfitrión Alemania, quedando para la historia la imagen del novel jugador en la banca, resignado con los brazos cruzados.

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Alemania, otra vez el verdugo en Sudáfrica 2010 y la dolorosa final de Brasil 2014

Cuatro años después, Messi llegaba al torneo en Sudáfrica en la cima del planeta fútbol, siendo el vigente ganador del Balón de Oro; que a la postre sería el primero de cuatro galardones consecutivos y ocho en total. Además, ya tenía dos Champions League en su palmarés.

"La Pulga" tenía la presión de ponerse el equipo al hombro y cumplió con un rol de armador de juego. Además, se calzó la cinta de capitán por mandato del DT Diego Maradona en el último juego grupal contra Grecia, convirtiéndose en el jugador más joven de Argentina en portar la jineta en un Mundial.

Pese a su aporte organizativo en el juego, no bastó para anotarse con un gol y la Albiceleste dijo adiós en cuartos de final, nuevamente contra Alemania mediante una paliza de 4-0.

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La deslucida Copa América 2011 y las diferencias entre su rendimiento con FC Barcelona y las expectativas incumplidas con Argentina generaron críticas contra Messi por gran parte de los hinchas y prensa a lo largo de los años. Brasil 2014 estuvo a punto de reconvertir los dardos en una estrella.

"Leo" comandó a Argentina hasta la final, con el gol del triunfo ante Bosnia-Herzegovina en el debut, anotación contra Irán y su primer doblete mundialista para el 3-2 sobre Nigeria en el cierre de su grupo.

Tras eliminar a Suiza, Bélgica y Países Bajos por penales, llegó la prueba de fuego con la gran final en el Estadio Maracaná. No solo estaba en juego la tercera corona trasandina y el desahogo de Messi; también estaba la misión de impedir un inédito festejo europeo en tierras sudamericanas.

Para su lamento, un viejo conocido frustró el sueño: Alemania, por tercera Copa consecutiva, le dio un portazo a Messi y compañía con un agónico 1-0 obra de Mario Gotze en los últimos minutos del alargue.

Lionel Messi se llevó Balón de Oro a mejor jugador del torneo; controversial y resistido premio de consuelo que resultó insuficiente ante el gran golpe que dejó al cuadro del país vecino sin festejo.

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El fracaso en Rusia 2018

Luego de las derrotas a manos de La Roja en las finales de las Copas América 2015 y Centenario (2016) y una breve renuncia a la selección, el Mundial de Rusia 2018 asomaba como la oportunidad de levantarse. El pronóstico estuvo muy lejos de la realidad.

Jorge Sampaoli cumplía un año al mando de Argentina y estuvo al borde de irse en fase de grupos. Messi erró un penal en el debut ante Islandia y luego vino una derrota por 3-0 ante Croacia, pero el "10" fue el héroe con su gol para vencer 2-1 a Nigeria y pasar a octavos como segundo del Grupo C.

La burbuja del mal funcionamiento del equipo estalló rápido en la segunda ronda, pues Argentina quedó eliminada de inmediato por la Francia de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, a la postre campeón del certamen.

Catar 2022: Messi condujo la "Scaloneta" hacia la estrella prometida

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Argentina vivió un renacer con la llegada de Lionel Scaloni tras el turbulento adiós de Sampaoli, cortando una sequía de más de dos décadas con el bicampeonato de Copa América en 2019 y 2021, junto a una Finalísima ganada a Italia que elevaron la ilusión para Catar 2022.

El arranque fue adverso con una sorpresiva derrota 2-1 ante Arabia Saudita que hizo reaparecer los fantasmas. Sin embargo, luego vino un 2-0 sobre México con gol y asistencia de Messi para encauzar el rumbo. Similar marcador fue la victoria en el duelo siguiente ante Portugal, donde "Leo" superó a Maradona con el récord de partidos mundialistas con su selección.

En octavos Messi marcó en el 2-1 ante Australia, siendo su duelo profesional número 1.000 y su primera anotación en duelos de eliminación directa de Mundiales.

El "10" fue clave también en el caliente cruce de cuartos ante Países Bajos, con ánimos caldeados por la ruda actitud argentina con el rival tras las palabras del DT neerlandés Louis Van Gaal en la previa.

Messi anotó el 2-1 parcial de la "Batalla de Lusail" y celebró en la cara de Van Gaal. La "Naranja Mecánica" logró llevar todo a los penales, pero Argentina ganó y tras el partido quedó inmortalizado el "andá pa' allá, bobo" de Messi a Wout Weghorst (autor de los dos goles neerlandeses), en plena entrevista en zona mixta.

En semifinales, el capitán trasandino anotó un penal y asistió a Julián Alvarez en el 3-0 a Croacia para volver a la final de la Copa del Mundo, reencontrándose otra vez con un rival que lo había eliminado antes.

Partidazo contra Francia. En un verdadero cara a cara de estrellas, Messi abrió la cuenta a los 23' y Angel Di María aumentó a los 36', pero Kylian Mbappé se anotó con un doblete para igualar las cosas cerca del final (80', 81').

Messi volvió a marcar en el alargue (108'), pero Mbappé aún tenía algo que decir con su tercera cifra (118') para mandar todo a los penales.

En la tanda Argentina logró su ansiada tercera estrella y la consagración de Lionel Messi con la Copa del Mundo, que para muchos liquidó su rivalidad con Cristiano Ronaldo, al ser la deuda pendiente para coronarse como el mejor futbolista de todos los tiempos.

El "último tango" histórico en Norteamérica 2026

Con todo logrado en su carrera, y temporadas tranquilas en Inter Miami, la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá se perfilaba como un torneo simplemente para disfrutar, especialmente porque se suponía que Catar 2022 era la última participación del "10".

Pero, Messi tenía otros planes, llegó a esta nueva edición del torneo y se mantuvo como el pilar de Argentina.

La estrella anotó la mayoría de los goles trasandinos en fase de grupos: triplete para el 3-0 sobre Argelia, doblete para el 2-0 a Austria y un gol de tiro libre en el 3-1 ante Jordania.

Con ello, "La Pulga" superó a Miroslav Klose como el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, además de ser junto a Guillermo Ochoa y Cristiano Ronaldo los únicos jugadores con seis Mundiales en el cuerpo y además hacerse con la mayor racha de partidos con gol en este tipo de torneos: Siete duelos consecutivos anotando.

Aunque posteriormente fue rebasado por Kylian Mbappé, aquello no le quita el haber ostentado el récord de goleo en una actuación que dejó en evidencia la experiencia y total talento; plenamente vigente a los 39 años.

Este certamen, al igual que Catar 2022, quedó bajo algunos cuestionamientos por el público apoyo del presidente de la FIFA Gianni Infantino a Messi y la Albiceleste. De todas formas, continuó el camino goleador del delantero.

Messi anotó en el sufrido 3-2 sobre Cabo Verde en dieciseisavos de final. En el comentado duelo con Egipto erró un penal, pero aportó una asistencia y comandó la gran reacción en los últimos minutos para darlo vuelta, también por 3-2, luego de ir perdiendo 2-0.

Luego aportó las dos asistencias para vencer a Inglaterra en un intenso duelo de semifinales marcado por la rivalidad histórica entre ambos elencos.

Aunque España se impuso en la definición por el título, Messi se consagró como el primer futbolista en la historia en ser titular en tres finales de Copas del Mundo.

De esta manera, con 21 goles, un título, dos medallas de plata y un legado histórico, Lionel Messi cerró su leyenda en Copas del Mundo, aunque los hinchas siempre mantienen la ilusión de que llegue a la cita de 2030 para poder disfrutar de su talento.