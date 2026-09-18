Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.3°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Olise y Kane lideraron aplastante goleada 7-0 de Bayern Munich sobre Union Berlin

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Harry Kane marcó un doblete y Michael Olise un triplete en la aplastante goleada por 7-0 de Bayern Munich sobre Union Berlin, en la cuarta fecha de la Bundesliga. Los otros dos tantos fueron de Jamal Musiala e Ismael Saibari.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados