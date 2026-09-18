Olise y Kane lideraron aplastante goleada 7-0 de Bayern Munich sobre Union Berlin
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Olise y Kane lideraron aplastante goleada 7-0 de Bayern Munich sobre Union Berlin
Harry Kane marcó un doblete y Michael Olise un triplete en la aplastante goleada por 7-0 de Bayern Munich sobre Union Berlin, en la cuarta fecha de la Bundesliga. Los otros dos tantos fueron de Jamal Musiala e Ismael Saibari.
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