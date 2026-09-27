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Claudio Romero y Anastasia Velozo representaron a Chile en la clausura de los Juegos Sudamericanos

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Los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 finalizaron con su ceremonia de clausura, que tuvo a los medallistas de oro Claudio Romero (lanzamiento del disco) y Anastasia Velozo (karate) como representantes del Team Chile.

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