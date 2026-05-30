El triunfo de Tabilo ante el promisorio francés Kouamé en Roland Garros
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El triunfo de Tabilo ante el promisorio francés Kouamé en Roland Garros
El tenista chileno Alejandro Tabilo (36° de la ATP) se sobrepuso a las dificultades que le puso el joven y talentoso francés Moise Koumaé (318°) para vencerlo en cuatro sets y dar un sólido paso a los octavos de final de Roland Garros.El número uno de Chile se vio sorprendido por el envión del galo de 17 años y debió reaccionar para terminar venciendo al crédito local por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (9) en un maratónico duelo de tres horas y 43 minutos.
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