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Shein cae en la bolsa: aranceles y mayores costos golpean sus resultados

Publicado: | Fuente: EFE
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Las acciones de Shein cayeron hasta un 14% este martes en Hong Kong, luego de que la empresa presentara sus primeros resultados desde su salida a bolsa. Su beneficio ajustado bajó cerca de un 67% entre abril y junio.

La compañía atribuyó el deterioro al aumento de los costos de transporte por el conflicto en Oriente Medio y al impacto de los aranceles en Estados Unidos y Europa, sus dos principales mercados. Shein aseguró que optó por absorber los mayores costos para mantener sus precios.

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