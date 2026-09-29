Las acciones de Shein cayeron hasta un 14% este martes en Hong Kong, luego de que la empresa presentara sus primeros resultados desde su salida a bolsa. Su beneficio ajustado bajó cerca de un 67% entre abril y junio.

La compañía atribuyó el deterioro al aumento de los costos de transporte por el conflicto en Oriente Medio y al impacto de los aranceles en Estados Unidos y Europa, sus dos principales mercados. Shein aseguró que optó por absorber los mayores costos para mantener sus precios.

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