En calle Santo Domingo, en pleno centro de Santiago, y con la presencia del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el alcalde Mario Desbordes, el grupo Cencosud inauguró oficialmente el primer local de "Don Salva", su nueva cadena de supermercados de formato económico y que buscará competir con las tiendas SuperBodega aCuenta, de Walmart.

La nueva línea de negocios del holding de la familia Paulmann apunta a ubicaciones minimalistas, con cerca de 200 metros cuadrados de espacio, con abarrotes, perecibles, pan y botillería, entre otros; y con énfasis en las marcas propias de la empresa, para priorizar precios más bajos en su cadena principal, Jumbo.

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